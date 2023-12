Pierre et Vacances : résultats annuels records

(Boursier.com) — Pierre et Vacances dévoile des résultats 2022-2023 records, supérieurs aux prévisions financières revues à la hausse le 18 avril dernier, avec : un chiffre d'affaires des activités touristiques à 1,742 milliard d'euros (prévision initiale à 1,660 MdE, revue en avril 2023 à plus de 1,700 MdE), en progression de 12,8% par rapport à l'exercice antérieur et de +27,6% par rapport à l'exercice 2019 (référence pré-Covid) ; un EBITDA ajusté à 137 millions d'euros (prévision initiale à 105 ME, revue en avril 2023 à plus de 130 ME), en croissance de +30% et de +74% par rapport à l'exercice 2019 ; une génération de trésorerie opérationnelle à 56 ME (prévision initiale à 37 ME, revue en avril 2023 à plus de 50 ME).

Le résultat net du Groupe s'établit à -20,6 millions d'euros. Il intègre notamment 59 millions d'euros de charges opérationnelles non-récurrentes, principalement relatives à Senioriales dans le cadre du processus engagé de cession. Retraité de cet élément, le résultat net aurait été largement bénéficiaire. Pour rappel, le résultat net de l'exercice 2022 (325,0 millions d'euros) intégrait le gain lié à la conversion de dette en capital dans le cadre des opérations de restructuration pour un montant de 418,4 millions d'euros.

Fort de cette bonne dynamique, et au vu du portefeuille de réservations touristiques à date qui offre déjà une bonne visibilité sur le 1er semestre, le Groupe prévoit pour l'exercice 2024 un EBITDA ajusté compris entre 145 millions d'euros et 150 millions d'euros.

Franck Gervais, Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, a déclaré : "un an après sa restructuration financière et capitalistique, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs affiche des résultats records, avec un redressement de la profitabilité sur toutes ses marques et une conversion significative en trésorerie de sa rentabilité opérationnelle. Nous déployons avec succès notre stratégie RéInvention, ambitieux dans la qualité de notre offre et rigoureux dans l'exécution opérationnelle de notre plan. Le Groupe est en avance sur sa feuille de route, porté par des équipes motivées que je remercie vivement. Notre transformation continue de s'accélérer et sur l'exercice 2023/24, je demeure confiant dans la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs à moyen terme, tout en tenant compte des incertitudes macro-économiques".