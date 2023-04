Pierre et Vacances : relèvement des estimations annuelles

(Boursier.com) — Bénéficiant d'une dynamique toujours forte du secteur du tourisme après la période de crise du Covid, Pierre & Vacances affiche une croissance du chiffre d'affaires de ses activités touristiques de +20% au 1er semestre 2022/2023.

Compte tenu des bonnes performances du 1er semestre, du niveau des réservations à date, de la capacité du groupe à atténuer les effets de l'inflation sur ses marges et de la bonne exécution de son plan stratégique RéInvention, la société relève ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023.

Le chiffre d'affaires des activités touristiques est prévu à plus de 1.700 ME vs. 1 660 ME précédemment.

L'EBITDA ajusté Groupe à plus de 130 ME contre 105 ME.

Enfin, la génération de flux de trésorerie opérationnels est escomptée à plus de 50 ME vs. 37 ME.