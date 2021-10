Pierre et Vacances : recule malgré une bonne fin d'exercice

(Boursier.com) — Pierre et Vacances redonne 3,5% à 9,4 euros au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires annuel des activités touristiques de 801,1 ME, en retrait de 21,7% par rapport à l'exercice précédent et de 41,3% par rapport à l'exercice 2018-2019. La reprise d'activité, observée à la réouverture des sites au 3ème trimestre de l'exercice, s'est accélérée au cours de la période estivale. Le Groupe affiche ainsi de très bonnes performances au 4ème trimestre, avec une croissance du chiffre d'affaires des activités touristiques de +17,3% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, et de +2,2% par rapport à l'été 2019.

Au niveau des perspectives, le management souligne que le portefeuille de réservations touristiques engrangé à date pour le 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 est en hausse par rapport à celui des deux exercices précédents, à la fois pour les pôles Center Parcs Europe et Pierre & Vacances Tourisme Europe.

Le processus d'adossement en vue de la recherche d'investisseurs se poursuit par ailleurs conformément à ses termes. Le Groupe a reçu plusieurs offres indicatives réitérées et a procédé à une première pré-sélection des candidats investisseurs, lesquels approfondissent désormais leurs travaux d'audit en vue de la remise de leur offre ferme.

Dans un contexte de faible visibilité sur l'amplitude de la reprise, et dans l'attente de l'amélioration progressive de l'opérationnel tout au long du plan stratégique, Oddo BHF réitère son opinion 'neutre'. Le courtier reste convaincu que la bonne exécution du plan stratégique ainsi que le renforcement attendu des fonds propres (discussions en cours avec les futurs coactionnaires) sont nécessaires. La cible est maintenue à 12 euros.

Portzamparc évoque une fin de saison très bonne chez Pierre & Vacances, même supérieure à celle de 2019 grâce aux Center Parcs BNG. A court terme, une bonne saison hivernale, à moyen terme, des avancées dans la conciliation qui devraient soulager les engagements cash du groupe, et à long terme, un plan ambitieux, dans la lignée du plan Change-Up. La maison de bourse reste toutefois à 'conserver' alors que le titre devrait rester sous pression du fait de la future levée de fonds...