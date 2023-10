Pierre et Vacances : question de confiance

(Boursier.com) — Pierre et Vacances monte de 4,5% à 1,288 euro ce mercredi après avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 8,2% sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023. Celle-ci est portée par l'ensemble des marques pour un chiffre d'affaires global à un niveau record de 1,914 milliard d'euros.

Le 4e trimestre affiche une croissance de +5,3%, à 640,6 ME.

Les performances de Pierre et Vacances confortent les prévisions financières du Groupe pour l'exercice 2022/2023, déjà révisées à la hausse le 18 avril 2023 comme suit :

- Un Ebitda ajusté Groupe à plus de 130 ME ;

- Une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 ME.

Portzamparc souligne un bon niveau de confiance de la direction concernant la guidance en termes de marge (Ebitda de plus de 130 ME) et de génération de cash (CFO de plus de 50 ME). La direction anticipe une poursuite de la hausse des prix et des volumes avec la saison d'hiver. La structure de la dette est à taux variable, mais le groupe est couvert, poursuit l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 2,10 euros.