Pierre et Vacances : nouvelle poussée de fièvre

(Boursier.com) — Et de trois ! Dans des volumes encore une fois étoffés, Pierre et Vacances flambe de près de 20% à 18,5 euros en ce début de semaine, alignant une troisième séance consécutive de forte hausse. Le titre du premier exploitant européen de résidences et de villages touristiques reste porté par les dernières annonces d'Edouard Philippe. Le Premier ministre a indiqué jeudi que les Français pourront partir en vacances cet été : "oui, sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions localisées, les Français pourront partir en vacances en France en juillet et en août".

En outre, pour permettre au secteur du tourisme de surmonter la crise, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un 'PlanTourisme' sans précédent de 18 milliards d'euros. "Les entreprises du tourisme pourront continuer de recourir au chômage partiel dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui au moins jusqu'à fin septembre 2020. Au-delà, le chômage partiel leur restera ouvert si leur activité reprend trop lentement", a souligné le Premier ministre.

