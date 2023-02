Pierre et Vacances : nouveau coup d'accélérateur !

(Boursier.com) — Pierre et Vacances grimpe de plus de 8% à 1,68 euro ce vendredi, alors que le broker Oddo BHF a remonté son objectif de cours sur le dossier de 1,35 à 1,95 euro avec un avis à 'surperformer'. Sur le T1 2022/2023, en dépit des tensions macro-économiques, le chiffre d'affaires des activités touristiques a affiché une dynamique très soutenue, avec une croissance de +19,4% par rapport au premier trimestre 2021/2022 qui avait encore été affectée par un contexte sanitaire incertain. Cette activité est en ligne avec les objectifs de la période et conforte le groupe dans la poursuite de ses plans d'actions...

Le chiffre d'affaires Hébergement s'est élevé à 272,4 millions d'euros au 1er trimestre 2022/2023, en croissance de 19,6% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, après une hausse de +15,9% enregistrée pendant la saison estivale.

Le dynamisme de l'activité concerne l'ensemble des marques...

Portzamparc parlait d'une publication "sensiblement supérieure à ses attentes, notamment sur les activités Touristiques". L'analyste soulignait à cette occasion une poursuite de la dynamique chez 'Center Parcs' avec un mix de +9,3% en nombre de nuitées vendues et un effet prix de +6,4%. Portzamparc soulignait aussi la nette accélération d'Adagio (CA 55,3 ME +50,7%). Une excellente publication, tandis que le discours du management évoquait une poursuite de cette dynamique de croissance au T2... L'analyste est à l'achat en visant un cours de 2,10 euros.