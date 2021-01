Pierre et Vacances : les affaires ne s'arrangent pas

(Boursier.com) — Pierre et Vacances est logiquement sous pression alors que la pandémie continue à sérieusement affecter l'activité du 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques. Sur le premier trimestre de son exercice 2020-2021, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 167,2 ME, en recul de 55,4%.

En raison des mesures sanitaires, les sites Pierre & Vacances et Center Parcs sont fermés en janvier, à l'exception des Domaines Center Parcs aux Pays Bas (avec une offre réduite d'activités), des résidences Pierre & Vacances à la mer et de la moitié des aparthotels Adagio. Leur réouverture dépendra de l'évolution des mesures qui seront décidées par les pouvoirs publics. Compte tenu de cette absence d'activité et de visibilité liée à l'aggravation de la situation sanitaire avec l'apparition de nouveaux variants du Covid-19 et de l'inconnue de date de réouverture des sites, le Groupe intensifie ses mesures de préservation de la trésorerie par un pilotage rigoureux des dépenses et des investissements, un recours plus important à l'activité partielle et par l'évolution des loyers en fonction des périodes de fermeture administrative de tout ou partie des sites.

Dans un contexte de faible visibilité sur l'amplitude de la reprise anticipée et dans un environnement sanitaire qui s'est dégradé sur les dernières semaines, notamment en Europe, Oddo BHF maintient son avis 'neutre'. Pierre & Vacances étant focalisé sur une clientèle loisirs, il faudra attendre la saison estivale pour avoir plus de visibilité sur l'exercice 2021. L'objectif est abaissé de 15 à 13 euros à la suite de la révision en baisse des hypothèses opérationnelles du courtier.