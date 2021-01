Pierre et Vacances : la pandémie affecte lourdement l'activité trimestrielle...

(Boursier.com) — Pour Pierre et Vacances, le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2020/2021 s'élève à 141,7 ME dont 98,7 ME pour les activités touristiques et 43,1 ME pour les activités immobilières.

Les mesures de restriction prises par les différents gouvernements européens pour faire face à la deuxième vague de la pandémie ont lourdement affecté l'activité sur ce 1er trimestre de l'exercice.

Compte tenu de l'absence d'activité et de visibilité liée à l'aggravation de la situation sanitaire avec l'apparition de nouveaux variants du Covid-19 et de l'inconnue de date de réouverture des sites, la société indique intensifier ses mesures de préservation de la trésorerie par un pilotage rigoureux des dépenses et des investissements, un recours plus important à l'activité partielle et par l'évolution des loyers...