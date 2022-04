Pierre et Vacances grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Pierre et Vacances grimpe de près de 5% ce mercredi à 6,55 euros, après une bonne saison estivale et un chiffre d'affaires en hausse de 113% au 1er trimestre de l'exercice 2021/2022. La dynamique de croissance du groupe s'est poursuivie au 2ème trimestre de l'exercice à +177% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 715,3 ME sur le 1er semestre, en croissance de 141% vs 2020/2021.

"Les tendances sont bonnes à date, en légère avance sur le budget" commente Portzamparc qui rappelle, sur 2021/22, que le management vise une croissance des activités Touristiques de près de +7% comparé à 2018/19 et un EBITDA groupe de l'ordre de 95 ME. Le management confirme que cet objectif, avec les carnets embarqués, semble "conservateur". Verdict : "Notre scénario est plus optimiste à hauteur de 113 ME", de quoi rester à l'achat sur le dossier.