Pierre et Vacances : forte hausse et gros volumes

Pierre et Vacances : forte hausse et gros volumes









Crédit photo © Société PVCP

(Boursier.com) — Toujours porté par l'annonce de ses résultats annuels, Pierre et Vacances poursuit sa belle séquence avec une cinquième séance consécutive de progression ce lundi. En milieu de matinée, le titre du 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques bondit de 5% à 17,3 euros, au plus haut depuis le début du mois d'août. Cette progression s'accompagne d'importants volumes mais aussi de l'échange de gros blocs. Ce matin, c'est un bloc de plus de 28.000 actions qui a été négocié à un prix unitaire de 17,30 euros. Jeudi et vendredi, deux gros échanges de respectivement 18.444 et 15.000 titres avaient déjà eu lieu sur des cours de 15,7 et de 16 euros.