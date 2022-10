Pierre et Vacances : forte croissance des ventes d'hébergements sur l'exercice 2021-2022

(Boursier.com) — En normes IFRS, le chiffre d'affaires de l'exercice 2021/2022 de Pierre et Vacances Center Parcs s'élève à 1.612,3 millions d'euros (et à 574,1 ME sur le 4e trimestre de l'exercice), à comparer à 937,2 ME sur l'exercice 2020/2021 (et à 520,2 ME au 4e trimestre 2020/2021).

Le Groupe continue cependant de commenter son chiffre d'affaires et les indicateurs financiers qui y sont liés conformément à son 'reporting' opérationnel, plus représentatif de son activité soit : avec la présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle, et hors incidence de l'application d'IFRS 16

Ainsi, sur l'exercice 2021/2022, le chiffre d'affaires hébergement s'élève à 1.202,0 ME, représentant près du double du chiffre d'affaires enregistré sur l'exercice précédent et en croissance de 12,6% par rapport à l'exercice 2019. Ces performances confortent la pertinence des orientations stratégiques du Groupe et la qualité de son offre touristique répondant aux aspirations nouvelles des clients pour un tourisme de proximité. Le Groupe a enregistré une hausse du taux de satisfaction de sa clientèle (NPS en progression de 15 points vs 2021) et attiré 50% de nouveaux clients dans ses sites Center Parcs et Pierre & Vacances sur la saison estivale. Le chiffre d'affaires des autres activités touristiques s'élève à 342,2 ME, en croissance de 88,4% par rapport à l'exercice 2021 et de 15,1% par rapport à l'exercice 2019. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires des autres activités s'établit à 225,5 ME.

Perspectives

Le portefeuille de réservations touristiques à date pour le 1er trimestre de l'exercice 2022/2023 confirme la poursuite de la croissance de l'activité sur l'ensemble des marques, portée par une hausse du prix moyen de vente.

Dans un contexte macro-économique difficile, le Groupe reste néanmoins vigilant et mène un travail approfondi sur ses coûts de structure.