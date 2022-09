Pierre et Vacances : finalisation et succès des opérations de restructuration

(Boursier.com) — Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé la finalisation et le succès de ses opérations de restructuration capitalistique et financière.

Avec une gouvernance entièrement renouvelée, le Groupe dispose des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de son Plan Stratégique de transformation "Réinvention".

L'injection de nouvelles liquidités, le retraitement de l'endettement et le nouveau financement du Groupe ont été finalisés dans le cadre de la réalisation définitive ce jour :

Apport de fonds propres d'environ 200 millions d'euros ;

Désendettement massif du Groupe avec, notamment, la conversion en capital de 555 millions d'euros de dette ;

Emission et l'attribution gratuite de 42.321.972 bons de souscription d'actions de la société au profit de l'ensemble de ses actionnaires1 justifiant d'une inscription en compte de leurs actions le 5 août 2022 ;

Emission de 41.934.100 bons de souscription d'actions de la société à l'occasion de leur détachement des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital de conversion susmentionnée ;

Emission et l'attribution gratuite de 39.107.134 bons de souscription d'actions de la société au profit d'Alcentra et de Fidera, lesquels ont été exercés par ces derniers ce jour, donnant lieu à l'émission d'autant d'actions ordinaires nouvelles de la société ; et

Mise en place d'un nouveau financement d'un montant global maximum en principal d'environ 300 millions d'euros.

L'assemblée générale du 30 septembre 2022 viendra clore les opérations de restructuration.