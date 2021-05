Pierre et Vacances : du temps au temps

(Boursier.com) — Pierre et Vacances recule de 0,8% ce mercredi, à 11,80 euros, alors que le groupe a annoncé avoir accepté une offre ferme de financement de la part de certains de ses partenaires bancaires existants, porteurs d'EuroPP 2022 et 2025, et porteurs d'Ornane pour un montant global maximum, en principal, de 300 millions d'euros, à la suite d'un processus compétitif ouvert à des tiers financeurs. Ce financement aura principalement vocation à répondre aux besoins à court terme du groupe liés à ses activités et ses contraintes opérationnelles dans l'attente de la réalisation d'une opération de renforcement des fonds propres.

"Le financement était annoncé... Le groupe devrait à présent pouvoir avancer plus sereinement dans sa recherche d'investisseurs en fonds propres" estime Portzamparc qui souligne que le montant levé sur ces nouveaux financements donne une idée du futur montant de l'augmentation de capital". De quoi conserver le dossier...