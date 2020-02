Pierre et Vacances : du nouveau pour les actions de préférence

Crédit photo © Pierre & Vacances

(Boursier.com) — L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Pierre et Vacances SA réunie le 5 février 2020 a décidé :

- la modification des caractéristiques des actions de préférence de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C de Pierre et Vacances SA et

- des modifications statutaires corrélatives, conformément aux 24e à 27e résolutions présentées dans l'avis préalable publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 30 décembre 2019 (bulletin no156).

Ces modifications ont également reçu l'approbation des assemblées spéciales des porteurs d'actions de préférence de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C, préalablement réunies le 5 février 2020, de sorte qu'elles sont définitives.