Pierre et Vacances : confirme ses ambitions financières

(Boursier.com) — En normes IFRS, le chiffre d'affaires de Pierre et Vacances du 3e trimestre de l'exercice 2022/2023 s'élève à 429,8 millions d'euros et à 1.171,6 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice. Il est à comparer à 401,5 millions d'euros au 3e trimestre 2021/2022 (et à 1.038,2 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice précédent).

Après un 1er semestre particulièrement dynamique, bénéficiant du rebond du secteur du tourisme, le chiffre d'affaires des activités touristiques est en hausse de 16,7% sur les 9 premiers mois, surperformant les objectifs budgétés et les niveaux d'avant-crise (+28%), et portant le chiffre d'affaires du Groupe à 1.274 millions d'euros.

Perspectives

Compte tenu du portefeuille de réservations à date pour le 4è trimestre et de l'exécution rigoureuse du plan stratégique RéInvention, le Groupe confirme ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022/2023, revues à la hausse le 18 avril dernier, avec :

- Un chiffre d'affaires des activités touristiques à plus de 1.700 ME,

- Un Ebitda ajusté Groupe à plus de 130 ME,

- Une génération de flux de trésorerie opérationnels à plus de 50 ME.