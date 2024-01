Pierre et Vacances Center Parcs : trajectoire confirmée

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023-2024, le Groupe Pierre et Vacances Center Parcs a enregistré un chiffre d'affaires des activités touristiques à 363,7 millions d'euros, en hausse de +5,9% par rapport au 1er trimestre 2022-2023, dans la lignée de la croissance enregistrée sur la saison estivale. Le dynamisme de l'activité concerne l'ensemble des marques du Groupe. Au total le chiffre d'affaires du trimestre s'établit à 394,1 ME.

En normes IFRS, le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 s'élève à 368,6 ME (351,8 ME au 1er trimestre 2022-2023).

Perspectives affichées

Compte tenu des réservations à date sur le 2e trimestre de l'exercice 2023-2024, le Groupe anticipe une poursuite de la croissance de l'activité en comparaison avec le 2e trimestre 2022/2023, sur l'ensemble des marques.

Le portefeuille de réservations engrangé à date est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent. Il atteint près de 85% de l'objectif budgété pour le 1er semestre (qui représente un peu plus de 40% de l'activité annuelle) et près de la moitié de l'objectif budgété pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024, permettant au Groupe d'aborder 2024 avec confiance.

La valeur recule de 2,5% à 1,44 euro ce mercredi, alors que Portzamparc reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 2,10 euros. Le groupe poursuit sa trajectoire qui passe toujours par la revalorisation de l'offre, estime l'analyste. Le T2 aura un effet calendaire positif, tandis que le S2 sera globalement dynamisé par les JO...