Pierre et Vacances Center Parcs : sous pression

Crédit photo © Pierre & Vacances

(Boursier.com) — Pierre et Vacances Center Parcs perd encore près de 3% à 13,30 euros en Bourse de Paris, après déjà trois séances de repli et 10% de pertes depuis le début de l'année. L'annonce du départ surprise du directeur général, Yann Caillère, n'a pas de quoi rassurer... Ce dernier est remplacé par Franck Gervais à compter de ce jour. Pour Oddo BHF, cette annonce constitue, à ses yeux, une déception dans la mesure où, depuis son arrivée, Mr Caillère a contribué à la mise en oeuvre et la bonne exécution du plan stratégique Change Up visant à accélérer la transformation du groupe. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, l'exécution de ce plan n'a pas enregistré de retard majeur avec la mise en place d'une nouvelle organisation.

Avec ce départ, le broker souligne une nouvelle fois l'important turnover au poste de DG (6ème sur les 15 dernières années) alors que les enjeux stratégiques et financiers, ainsi que le contexte de crise actuel, nécessiteraient probablement une plus grande stabilité. Il dégrade le titre à 'neutre' en raison d'un manque de visibilité qui persiste et un momentum qui reste très difficile pour le secteur ; aucun catalyseur fort n'est identifié à court terme, alors que la phase de recovery devrait être longue et progressive. L'objectif est ramené de 22 à 15 euros.

Portzamparc parle d'une "annonce surprise, mais qui n'aura pas d'impact majeur du fait que les grandes lignes du plan 'Change Up' devraient être conservées". De quoi rester sur un avis à 'Conserver' sur le dossier avec un cours cible inchangé de 15 euros.