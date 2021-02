Pierre et Vacances Center Parcs : ouverture d'une procédure de conciliation de 4 mois

Pierre et Vacances Center Parcs : ouverture d'une procédure de conciliation de 4 mois









Crédit photo © Pierre & Vacances

(Boursier.com) — A la suite du communiqué du 29 janvier 2021, le Groupe Pierre et Vacances Center Parcs confirme que le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, ce 2 février, une procédure de conciliation à l'égard de Pierre et Vacances SA et de certaines de ses filiales. Elle court pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable.

Cette procédure, qui se déroulera sous l'égide d'un conciliateur, permettra d'encadrer au mieux les discussions amiables avec les principaux partenaires du Groupe.