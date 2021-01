Pierre et Vacances Center Parcs : Franck Gervais succède à Yann Caillère

Crédit photo © Pierre & Vacances

(Boursier.com) — En septembre 2019, le Conseil d'Administration du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs a nommé Yann Caillère Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, avec pour mission la mise en oeuvre du plan stratégique 'Change Up' visant à accélérer la transformation du Groupe. En dépit de la brutale et violente crise sanitaire de l'épidémie Covid 19, l'exécution de ce Plan sous la pleine autorité de Yann Caillère, n'a été affectée d'aucun retard et son efficacité a déjà été démontrée par la croissance des performances délivrées pendant les périodes de non confinement et la mise en place de la nouvelle organisation , précise Pierre et Vacances.

La mission de Yann Caillère ayant été accomplie avec succès et dans le délai prévu, le Conseil d'Administration de Pierre et Vacances SA, réuni le 6 janvier a nommé, pour lui succéder, Franck Gervais (44 ans), aux fonctions de Directeur Général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs.

Yann Caillère, ayant décidé de reprendre ses activités de conseil, la prise de fonction de Franck Gervais interviendra le 7 janvier 2021.

Franck Gervais sera secondé par Patricia Damerval (Directrice Générale Adjointe), les membres du Comex et toutes les équipes du Groupe.