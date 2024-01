Pierre et Vacances : AG convoquée

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte (Ordinaire annuelle et Extraordinaire) des actionnaires de Pierre et Vacances se tiendra le jeudi 8 févrie, à 14h30, à l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris.

L'avis de réunion préalable, comprenant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du vendredi 29 décembre 2023. L'avis de convocation sera publié au BALO du mercredi 24 janvier et dans le journal d'annonces légales "Affiches Parisiennes" du mercredi 24 janvier. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.