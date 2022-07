Pierre et Vacances : activité très dynamique sur 9 mois

(Boursier.com) — Après une hausse de 141% entre le 1er semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022, le chiffre d'affaires du Groupe Pierre et Vacances continue à progresser au 3e trimestre, avec une hausse de +118% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires Groupe s'élève à 1,161 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022 (501,9 ME), en croissance de +131% par rapport à l'exercice 2020/2021. Pierre et Vacances surperforme ainsi son niveau d'avant-crise.

Perspectives pour le 4e trimestre

Compte tenu des réservations touristiques à date sur le 4e trimestre de l'exercice 2021/2022, le Groupe anticipe à ce jour, en comparaison avec le 4e trimestre 2018/2019 (avant-Covid) :

- une forte croissance d'activité pour Center Parcs,

- un chiffre d'affaires en progression pour Pierre & Vacances en France, retraitée de la baisse du nombre d'appartements commercialisables (baisse de l'offre vs 2018/2019 comparable à celle observée au 3e trimestre),

- une hausse significative pour les activités de maeva.com,

- une accélération du redressement de l'activité des résidences Adagio, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires par rapport à l'été 2019.