Phone Web : les pertes attendues en 2020 "seront absorbées sans difficulté"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Phone Web s'établit à 1.991 KE au titre de l'année 2019 et son évolution par rapport à l'année précédente "n'appelle pas de remarque particulière", ajoute sobrement la société. Au titre de l'exercice 2019, le résultat d'exploitation s'établit à 226 KE (soit 11% du CA), en nette progression par rapport à 2018 (+60%). Les frais de personnel (salaires et charges sociales) en 2019 représentent toujours le poste de charges le plus significatif. Ils s'établissent à 1.393 KE, en stabilité par rapport à 2018. Les équipes de production (commerciaux sédentaires et superviseurs) ainsi que les fonctions support "sont parfaitement dimensionnées et adaptées à la bonne marche de l'entreprise". L'objectif 2019, à savoir l'augmentation du résultat d'exploitation, a été largement atteint. Après déduction de la participation aux salariés (30 KE) et de l'impôt sur les bénéfices (55 KE), le résultat net s'élève à 141 KE soit 7% du chiffre d'affaires.

La situation sanitaire liée à la pandémie a obligé Phone Web à recourir au chômage partiel pour la totalité de ses équipes. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'en trouve fortement impacté, la reprise de l'activité ne s'effectuant que très progressivement. La solidité financière de Phone Web lui permet de surmonter jusqu'à présent cette crise économique : les pertes attendues pour l'année 2020 "seront absorbées sans difficulté". Dès lors que l'économie redémarrera dans les mois à venir, Phone Web estime qu'il disposera de toutes ses capacités humaines et technologiques pour redémarrer l'année 2021 "sur des bases fortes et ambitieuses".