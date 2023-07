Phone Web : 170 kE de bénéfices en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Phone Web s'établit à 2.025 kE au titre de l'année 2022, soit une hausse de +5% par rapport à l'année précédente.

Pour l'exercice 2022, le résultat d'exploitation s'établit à 241 kE, soit 11,8% du chiffre d'affaires.

Les charges et frais de personnel (salaires et charges sociales) en 2022 représentent toujours le poste de charges le plus significatif à 1.416 kE. Après versement de la participation aux salariés (30 kE), et de l'impôt sur les bénéfices (53 kE), le résultat net s'élève à 170 kE (104 kE un an plus tôt, soit 8,4% du chiffre d'affaires.

Un dividende de 0,05 euro par action sera versé au titre des résultats de l'exercice 2022. L'objectif que s'était fixé la Société Phone Web pour 2022, à savoir, conserver une rentabilité au moins identique à celle de l'année 2021, a été largement dépassé.

Perspectives 2023

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 recule légèrement d'environ 3% par rapport à celui de 2022 sans impacter la rentabilité de la société. Cette contraction s'explique par les grèves et mouvements sociaux ayant perturbé l'activité économique du pays durant ces derniers mois.

Pour 2023, la société Phone Web est confiante en sa capacité à maintenir ses niveaux d'activité et de rentabilité. Phone Web indique se préparer d'ores et déjà "à relever les défis majeurs qui s'annoncent dans le domaine de la haute technicité informatique".