Philip Morris International : sans fumée ?

(Boursier.com) — Philip Morris International a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 9 milliards de dollars en croissance de 11%, un bénéfice opérationnel en repli de 3% à 2,9 milliards de dollars et un bénéfice dilué par action de 1,41$ en baisse de 8%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,36$, soit une augmentation de 12%. Pour l'exercice clos, les revenus ont été de 35,2 milliards de dollars, en augmentation de 11%, tandis que le bénéfice ajusté dilué par action s'est établi à 6,01$. "Notre entreprise a terminé en beauté l'année 2023 et nous avons franchi un certain nombre d'étapes remarquables sur notre chemin pour devenir une entreprise sans fumée", a déclaré Jacek Olczak, directeur général.