Philip Morris International : IQOS sauve le trimestre

(Boursier.com) — Philip Morris International, le géant américain de la cigarette, a annoncé pour le premier trimestre des profits et ventes supérieurs aux attentes, aidé en cela par IQOS, son appareil électronique sans fumée conçu comme une alternative à la cigarette qui s'utilise avec des recharges de tabac. Le succès d'IQOS a compensé le déclin des livraisons de cigarettes. Le bénéfice net a augmenté à 2,42 milliards de dollars, 1,55$ par titre, contre 1,83 milliard un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,57$, contre un consensus FactSet de 1,40$. Les revenus se sont appréciés de 6% à 7,59 milliards, contre 7,27 milliards de consensus. Les livraisons de cigarettes ont pourtant baissé de 7% et même plus de 9% pour Marlboro. En revanche, les livraisons unitaires dans le tabac chauffé ont grimpé de 30%. Le groupe table pour 2021 sur un bpa ajusté allant de 5,95 à 6,05$.