Philip Morris dope son offre sur Swedish Match et récupère les droits d'IQOS

(Boursier.com) — Philip Morris International a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 1,34$, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,53$. Le bpa ajusté pro forma, hors Russie et Ukraine, a été de 1,33$, en croissance de 8% hors effets de change. Le groupe dit désormais anticiper pour 2022, un bpa dilué allant de 5,47 à 5,62$, ainsi qu'un bpa ajusté logé entre 5,81 et 5,96$. Le bénéfice ajusté pro forma est espéré entre 5,22 et 5,33$, en augmentation de 10 à 12% à devises constantes. Le consensus était de 1,36$ de bpa ajusté sur le trimestre clos et 5,57$ pour l'exercice, mais il n'est pas sûr qu'il soit comparable. Les revenus trimestriels ont décliné, mais ils dépassent les attentes avec les ventes de tabac chauffé. Philip Morris a par ailleurs relevé son offre sur Swedish Match à près de 15,8 milliards de dollars. Enfin, PMI a signé un deal avec Altria pour l'acquisition des droits américains d'IQOS et de ses produits de tabac chauffé.