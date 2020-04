Philip Morris dépasse les attentes, mais retire sa guidance

(Boursier.com) — Philip Morris International a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars, soit 1,17$ par titre, contre 1,35 milliard et 87 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,21$ sur le trimestre clos, alors que le consensus FactSet se situait à 1,13$. Les revenus se sont appréciés de 6% en glissement annuel à 7,153 milliards de dollars, contre 6,84 milliards de consensus. Le fabricant de cigarettes retire tout de même prudemment sa guidance annuelle fournie en février, du fait bien évidemment des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. Le groupe indique tout de même tabler pour le second trimestre, sur un bpa allant de 1 à 1,1$. La pandémie devrait affecter les comptes, du fait notamment d'une forte baisse des ventes de duty free et de l'impact attendu de la crise sur le revenu disponible.