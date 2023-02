Philip Morris : bientôt sans fumée ?

(Boursier.com) — Philip Morris International, le vendeur américain de cigarettes et de tabac chauffé, a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes, mais des ventes bien supérieures aux prévisions. Le bénéfice net a atteint 2,4 milliards de dollars, 1,54$ par action, contre 2,09 milliards de dollars un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action, de 1,23$, a raté le consensus FactSet qui était de 1,26$. Les revenus ont augmenté de 0,6% pour atteindre 8,15 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus FactSet qui ressortait à 7,5 milliards. Le volume total des expéditions a augmenté de 1,2% à 186 milliards d'unités. "Nous sommes en bonne voie pour devenir une entreprise majoritairement sans fumée, les produits sans fumée représentant près d'un tiers de nos revenus nets totaux pour l'année", a déclaré le directeur général Jacek Olczak, en marge de cette publication.