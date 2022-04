Philip Morris bat le consensus

(Boursier.com) — Philip Morris International a dévoilé pour son premier trimestre un bénéfice dilué par action de 1,5$ et un bénéfice ajusté par action de 1,56$, représentant une augmentation à devises constantes de 14%. Les revenus se sont appréciés de 9% en organique, avec la croissance des volumes et la performance d'IQOS. Les revenus totaux ont été de 7,75 milliards de dollars. Le consensus trimestriel était logé à 1,49$ de bénéfice ajusté par action et 7,43 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice d'exploitation a reculé de 4,2% à 3,3 milliards. Le bénéfice dilué consolidé par action est anticipé entre 5,39 et 5,5$ sur l'exercice, alors que le bpa ajusté (hors Russie et Ukraine et autres éléments) est attendu entre 5,35 et 5,46$, reflétant une croissance à changes constants allant de 9 à 11% par rapport à l'année fiscale antérieure.