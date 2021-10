Philip Morris bat le consensus

(Boursier.com) — Philip Morris International a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 1,55$ et un bénéfice ajusté par action de 1,58$, en croissance de 11,3% en glissement annuel et 8,5% hors effets de changes. Les volumes unitaires de livraisons de cigarettes et tabac chauffé ont progressé de 2,1%. Les revenus se sont appréciés de 9,1% en glissement annuel et 7,6% sur une base organique, à 8,12 milliards de dollars. Le consensus était de 1,55$ de bénéfice ajusté par action pour 7,9 milliards de dollars de revenus. PMI révise et resserre les prévisions de bpa dilué déclarées pour l'année 2021, dans une fourchette de 5,77$ à 5,82$, ou de 6,01$ à 6,06$ sur une base ajustée.