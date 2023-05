Pherecydes renforce ses liens corporate avec Erytech en vue de leur rapprochement stratégique

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce les progrès réalisés dans le cadre du rapprochement stratégique avec ERYTECH et leur mise en oeuvre en vue de la fusion.

Accord de fusion définitif initié entre PHERECYDES et ERYTECH

Dans le cadre de la fusion annoncée de PHERECYDES avec ERYTECH, ERYTECH et PHERECYDES ont conclu un accord de fusion le 15 mai 2023, en vertu duquel PHERECYDES sera fusionnée au sein d'ERYTECH et les actionnaires de PHERECYDES recevront 15 actions ERYTECH nouvellement émises pour 4 actions PHERECYDES détenues.

Finexsi, agissant en tant que commissaire aux apports, a examiné le caractère équitable du rapport d'échange pour la Fusion Proposée. L'émission de ses rapports est prévue pour le 16 mai 2023. Conformément au droit applicable, ces rapports seront mis à la disposition du public, notamment sur le site internet de PHERECYDES (www.pherecydes-pharma.com).

En signant le projet de fusion et en renforçant leurs liens, les Conseils d'administration d'ERYTECH et de PHERECYDES ont réitéré leur ferme engagement respectif à réaliser la Fusion Proposée.

Rapprochement avec ERYTECH soumis au vote des actionnaires le 23 juin 2023

Les assemblées générales annuelles des actionnaires de PHERECYDES et d'ERYTECH seront appelées à se prononcer sur la Fusion Proposée le 23 juin 2023.

La Fusion Proposée devrait être finalisée peu après l'approbation des actionnaires de PHERECYDES et d'ERYTECH.

Réalisation d'un apport en nature d'actions PHERECYDES au sein d'ERYTECH

Conformément au communiqué de presse de PHERECYDES du 15 février 2023, le Conseil d'administration d'ERYTECH a approuvé le 15 mai 2023 l'apport par Elaia Partners, Go Capital et un pool d'actionnaires de PHERECYDES représenté par M. Guy Rigaud, de 827.132 actions PHERECYDES au sein d'ERYTECH en contrepartie de 3.101.745 actions ERYTECH nouvellement émises.

Le ratio d'échange pour l'Apport est le même que pour la Fusion Proposée. L'Apport a été réalisé le 15 mai 2023.

Les actionnaires de PHERECYDES participant à l'Apport (Elaia Partners, Go Capital, Pool G. Rigaud), ainsi qu'Auriga Partners, ont déclaré agir de concert vis-à-vis d'ERYTECH, atteignant 12,1% du capital d'ERYTECH et 14,4% des droits de vote.

Cooptation de deux administrateurs de PHERECYDES au sein du Conseil d'administration d'ERYTECH

Le Conseil d'administration d'ERYTECH a approuvé la cooptation de deux nouveaux administrateurs, Mr. Didier Hoch et Mme Leila Nicolas, représentant Go Capital, qui sont également, et resteront, administrateurs de Pherecydes jusqu'à la réalisation de la Fusion Proposée.

Ces nominations ne modifieront pas la gouvernance envisagée d'ERYTECH à l'issue de la Fusion Proposée, qui restera conforme à la description faite dans le communiqué de presse du 15 février 2023, notamment concernant l'égalité du nombre d'administrateurs issus des Conseils d'administration actuels d'ERYTECH et de PHERECYDES.

Mise en oeuvre d'une vision industrielle stratégique et créatrice de valeur

Le projet de rapprochement stratégique s'appuie sur l'expertise et les ressources complémentaires des deux sociétés pour accélérer le développement clinique d'un acteur mondial de la phagothérapie, destiné à lutter contre l'antibiorésistance, reconnue comme un enjeu majeur de santé publique. La sélection très récente de PHERECYDES par l'Etat français au sein du réseau French Tech Health20 est la reconnaissance évidente d'un projet stratégique et d'une technologie porteuse de souveraineté, à l'échelle nationale et européenne.

Grâce au très fort engagement et à la coordination opérationnelle des deux équipes, un travail considérable a été réalisé entre les deux sociétés pour initier la mise en oeuvre des nombreuses synergies. Le rapprochement stratégique permettra d'accélérer le programme clinique ambitieux de PHERECYDES, notamment aux États-Unis, devant ainsi générer une forte valeur ajoutée pour les actionnaires et les patients.

Par ailleurs, PHERECYDES réfute catégoriquement les allégations infondées d'Akkadian Partners dont le projet ne repose sur aucune valeur industrielle et stratégique.