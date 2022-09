Pherecydes Pharma va lever 3 ME

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma lance une levée de fonds d'environ 3 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires nouvelles s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid). L'offre envisagée est destinée à fournir à la société les moyens de se financer jusqu'à fin mars 2023.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 1 ME au 30 août. La société estime que la trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin, lui permettront de financer ses activités jusqu'à mi-novembre 2022. Compte tenu de ses plans actuels de développement, Pherecydes Pharma estime que le produit net de l'Offre, si celle-ci est réalisée, combiné à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'à fin mars 2023.

Pherecydes Pharma estime que, après prise en compte du produit net de l'offre, et sous réserve de sa parfaite réalisation, les besoins de financement complémentaire pour faire face à ses besoins de trésorerie pour les 12 mois prochains (lesdits besoins de trésorerie étant estimés à 7 ME), soit jusqu'à la fin septembre 2023, sont de 4 ME. En parallèle, et afin de pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie destinés à financer ses activités sur les 12 prochains mois, la société devra donc engager des recherches de solutions de financement complémentaires et de diverses natures, notamment ligne de financement en fonds propres, d'endettement, simple ou obligataire, auprès de tiers ou de ses actionnaires, mais également au titre de subventions et/ou d'avances remboursables spécifiquement relatifs aux programmes de recherches de la société. Par ailleurs, Pherecydes Pharma pourrait redimensionner ses plans opérationnels notamment en retardant ou en limitant l'étendue de son programme de développement.

L'Offre sera réalisée en trois volets distincts mais concomitants :

- une offre par voie d'émissions d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice de catégories dénommées d'investisseurs

- une offre par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs

- une offre au public sans bénéficiaire désigné, par voie d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la société, destinée aux particuliers de nationalité française ou ressortissants des Etats-membres de l'Espace Economique Européen, via la plateforme PrimaryBid

Il est précisé que le montant de l'offre dépendra exclusivement des ordres reçus. L'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport au Placement Global. Elle représentera un maximum de 20% du montant de l'offre. En tout état de cause, l'offre PrimaryBid et l'augmentation de capital correspondant à cette dernière ne seront pas réalisées si les augmentations de capital intervenant au résultat du Placement Global ne sont pas réalisées.

Le prix d'émission des actions nouvelles et le nombre final d'actions à émettre sera décidé par le Président directeur général de la société.

D'ores et déjà, les engagements de souscription reçus par la société représentent une quote part d'environ 77% du montant envisagée de l'offre. Ainsi, les actionnaires historiques Elaia Partners, Go Gapital, les investisseurs réunis autour de Guy Rigaud ('Pool GR') ainsi que Fa dièse, se sont engagés à souscrire pour un montant minimum de 2,3 ME, dans le cadre du Placement Global, soit respectivement des montants de 1 ME, 0,75 ME, 0,35 ME et 0,2 ME.