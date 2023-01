Pherecydes Pharma : un agenda bien fourni !

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma annonce que son management participera aux événements scientifiques et investisseurs suivants...

Conférences scientifiques

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious diseases (ECCMID), du 15 au 18 avril 2023 (Copenhague, Danemark)

- 24èmes Journées Nationales d'infectiologie (JNI), du 7 au 9 juin 2023 (Grenoble)

- American Society of Microbiology (ASM Microbe) : du 15 au 19 juin 2023 (Houston, Etats-Unis)

- Federation of European Microbiology Societies (FEMS), du 9 au 13 juillet 2023 (Hambourg)

- Société Française de Microbiologie (SFM), du 4 au 6 octobre 2023 (Rennes)

- The European Bone and Joint Infection Society (EBJIS), du 12 au 14 octobre 2023 (Bâle).

Conférences investisseurs

- MidCap Event, les 4 et 5 avril 2023 (Paris)

- Forum TP ICAP Midcap, les 11 et 12 mai 2023 (Paris)

- Conférence Mid & Small Caps de Portzamparc BNP Paribas, les 20 et 21 juin 2023 (Paris).

Prochaine publication financière

- Résultats annuels 2022, le jeudi 30 mars 2023, après marché.