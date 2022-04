Pherecydes Pharma : Trésorerie de 5,4 ME au 31 décembre 2021

(Boursier.com) — Au 31.12.2021, le total des produits d'exploitation, constitué essentiellement de la production immobilisée liée aux programmes Staphylococcus aureus (S. aureus) et Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ressort à 2.200 KE contre 1.863 KE au 31.12.2020, soit une augmentation de 18%. Cette variation s'explique par la progression de l'activité 'R&D' liée à ces programmes entre les deux exercices.

Les charges d'exploitation ressortent à 6.521 KE au 31.12.2021, en augmentation de 23% par rapport aux 5.290 KE de l'exercice 2020. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des charges de personnel de 51% pour atteindre 2.909 KE en 2021, et reflète les recrutements réalisés en 2021 pour renforcer les équipes de la société.

Le résultat d'exploitation au 31.12.2021 ressort en perte de 4.320 KE, contre une perte de 3 426 KE au 31.12.2020, soit un accroissement de 26% entre les deux exercices. Cette évolution s'explique principalement par la hausse des charges d'exploitation entre les deux exercices.

Le résultat exceptionnel ressort à 189 KE au 31.12.2021 contre 1.621 KE pour l'exercice précédent, reflétant la fin de certains contrats de subvention, notamment celui lié au projet PhagoProd soutenu par la Commission Européenne.

Le Crédit d'Impôt Recherche ressort à 989 KE au 31.12.2021 contre 414 KE pour l'exercice précédent.

Le résultat net ressort en perte de 3.189 KE pour l'exercice 2021 contre une perte de 1.395 KE pour l'exercice précèdent.

Structure financière et niveau de trésorerie

La trésorerie au 31.12.2021 s'élevait à 5.357 KE contre 1.652 KE au 31.12.2020. Le niveau des capitaux propres ressortait à 9.228 KE au 31.12.2021 contre 5.285 KE au 31.12.2020.

Pour rappel, la structure financière de Pherecydes Pharma a été renforcée en février 2021 par le produit net de 7 ME, issu de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de l'entrée en Bourse de la Société sur Euronext Growth à Paris. L'opération avait rencontré un très vif succès auprès des investisseurs, avec une offre sursouscrite plus de 4 fois.

En 2021, la consommation de trésorerie s'est établie aux alentours de 4,2 ME. La Société anticipe en 2022 une consommation supérieure, associée notamment au lancement de l'étude PhagoDAIR et au renforcement de l'équipe de management.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire du 13 avril 2022. Les procédures d'audit sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport de certification par les commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Le niveau de trésorerie actuel de la Société permet de financer le développement de Pherecydes Pharma conformément à la stratégie présentée durant l'introduction en Bourse, jusqu'à fin 2022.

Le Conseil de surveillance, présidé par Didier Hoch, s'est réuni le 13 avril 2022 et a arrêté les comptes au 31 décembre 2021 publiés ce jour. Les états financiers ont fait l'objet d'un examen des Commissaires aux Comptes et les rapports de certification sont en cours d'émission. Le rapport financier annuel complet compris dans le document d'enregistrement universel sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de Pherecydes www.pherecydes-pharma.com.

Stratégie et perspectives 2022

Au cours de l'exercice 2022, la société entend poursuivre le développement de ses différents actifs de son portefeuille de recherche et accélérer la montée en puissance de la phagothérapie de précision.

Pherecydes continuera à collaborer avec différentes équipes afin d'élargir les domaines d'application de ses phages.

L'accord signé avec BIOASTER en février 2022 s'inscrit dans cette stratégie. Il entend démontrer in vivo la pertinence de l'utilisation de la phagothérapie comme traitement des bactériémies (infections du sang).

Fin mars 2022, Pherecydes Pharma a également signé un partenariat avec Navarrabiomed, un centre biomédical espagnol, pour évaluer ses phages anti-S. aureus dans le traitement de l'endocardite (infection du coeur). La Société continuera à collaborer avec d'autres équipes de recherche ou de recherche clinique dans cet objectif.