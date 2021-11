Pherecydes Pharma : sur les 7 euros

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma remonte de 3% sur les 7 euros, alors que la société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées a annoncé l'accord de l'office israélien des brevets pour la délivrance d'un brevet pour ses phages anti-Staphylococcus aureus et fait un point sur le calendrier de développement de ces phages.

Le brevet délivré à Israël est le premier brevet obtenu pour cette famille de phages et il confère à la Société une protection jusqu'à fin 2038.

Le programme Staphylococcus aureus, bactérie considérée comme priorité mondiale élevée selon l'OMS1, est le programme phare de la Société. Il comprend à ce stade trois essais cliniques prévus pour démarrer dans les mois qui viennent : PhagoDAIR dont Pherecydes Pharma est le promoteur ainsi que PhagOS et PhagoPied qui sont financés par des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC) et dont les promoteurs seront les CHU de Bordeaux et de Nîmes. En parallèle, Pherecydes Pharma prévoit la mise à disposition de ces phages dans le cadre des Autorisations d'Accès Compassionnels (AAC). Les dossiers AAC et PhagoDAIR sont en cours d'instruction et la Société attend les réponses respectivement au plus tard tout début 2022 et au premier trimestre 2022. L'initiation de l'étude PhagoDAIR est donc prévue au cours du premier trimestre 2022 et celle des deux études PhagOS et PhagoPied avant la fin du premier semestre 2022.

"C'est le premier brevet accordé aux phages anti Staphylococcus aureus de Pherecydes. Nouvelle positive pour la société qui poursuit la structuration de sa propriété intellectuelle" souligne Portzamparc qui rappelle que la société possède déjà des brevets sur ses phages anti Pseudomonas aeruginosa et anti Escherichia Coli. Par ailleurs, à ce jour, 38 patients sans alternatives thérapeutiques ont été traités à titre compassionnel avec les phages de Pherecydes dont 15 en 2021" poursuit l'analyste qui vise un cours de 11,10 euros en restant à l'achat sur le dossier.