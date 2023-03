Pherecydes Pharma sélectionnée pour la promotion 2023 du programme 'French Tech Health20'

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce sa sélection dans le programme Health20 de la French Tech 2023.

French Tech Health20 a pour objectif de faire émerger des champions technologiques français proposant des innovations de rupture dans le secteur de la santé. Le programme accompagne les start-ups en cohérence avec le plan gouvernemental Innovation Santé 2030 et en partenariat avec l'Agence de l'Innovation en Santé (AIS) dans le cadre de sa mission d'accompagnement des sociétés innovantes dans la santé et couvre des domaines variés tels que :

-les biothérapies ;

-la bioproduction de thérapies innovantes ;

-les biomédicaments ;

-les dispositifs médicaux innovants ;

-la santé numérique et

-les maladies infectieuses et émergentes.

Les conditions de sélection de la promotion 2023 étaient particulièrement exigeantes, un jury indépendant composé de personnalités référentes ayant procédé à la sélection finale des lauréats parmi près de 400 entreprises de la santé. Les 20 start-up retenues proposent ainsi des innovations, en termes de services et de produits, présentant un niveau très élevé de différenciation par rapport aux solutions actuelles et disposant d'un potentiel de déploiement à grande échelle.

En intégrant cette première promotion, Pherecydes Pharma bénéficiera d'un accompagnement dédié, assuré par des " correspondants French Tech " de l'administration publique et les experts du ministère de la Santé et de la Prévention, ainsi que de l'opportunité de participer à certaines actions de diplomatie économique et campagnes de visibilité.