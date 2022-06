Pherecydes Pharma : Résultats précliniques positifs de la phagothérapie par inhalation présentés au congrès Réanimation 2022

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui que les résultats d'une étude préclinique réalisée avec ses phages ont été présentés lors du congrès Réanimation 2022 de la SRLF (Société de Réanimation de Langue Française) qui s'est tenu à Paris du 22 au 24 juin 2022.

Antoine Guillon, médecin réanimateur au CHU de Tours et chercheur au Centre d'Étude des Pathologies Respiratoires Inserm-Université de Tours (UMR1100), a présenté les résultats de l'étude lors d'une session Flash Com intitulée "Thérapie par bactériophages inhalés dans un modèle porcin de pneumonie causée par Pseudomonas aeruginosa pendant la ventilation mécanique".

L'étude a été réalisée dans le cadre du projet Pneumophage, associant l'UMR1100 et la société Diffusion Technique Française, qui visait à démontrer l'efficacité de la phagothérapie inhalée dans le traitement des infections acquises sous ventilation mécanique. A cet effet, les chercheurs de l'UMR1100 de Tours ont développé un modèle porcin de pneumonie causée par P. aeruginosa qui comprend les caractéristiques essentielles de la maladie humaine. Les travaux ont montré que l'utilisation des phages anti-P. aeruginosa de Pherecydes Pharma permet de réduire significativement la charge bactérienne pulmonaire (réduction 1.5-log, p 0.001).

Les résultats obtenus démontrent notamment :

-la faisabilité de délivrer de grandes quantités de phages actifs par nébulisation pendant la ventilation mécanique ;

-le contrôle rapide de l'infection in situ dans un modèle respiratoire proche de l'homme.

Cette démonstration dans un modèle à grande valeur translationnelle ouvre la voie à la phagothérapie pulmonaire, notamment dans les services de réanimation où l'incidence des infections à P. aeruginosa liées à la ventilation mécanique est plus élevée que dans d'autres services. La bactérie P. aeruginosa est l'une des causes principales de pneumonie acquise sous ventilation mécanique, pathologie qui présente un taux de rechute de 40% et une mortalité élevée de l'ordre de 20%.