Pherecydes Pharma renforce son portefeuille de brevets avec deux nouveaux brevets accordés aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui l'accord de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) pour la délivrance de deux brevets pour ses phages, anti-Pseudomonas Aeruginosa et anti-E. Coli, aux Etats-Unis.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, a déclaré : "Nous sommes très heureux que l'USPTO nous ait accordé ces deux nouveaux brevets pour nos phages anti- Pseudomonas aeruginosa et anti-E. Coli. Ces deux nouvelles délivrances sur le premier marché mondial de la santé étendent très fortement les zones géographiques sur lesquelles nos phages sont maintenant protégés. Il s'agit d'une nouvelle démonstration de la pertinence de la stratégie de propriété intellectuelle que nous avons mise en place. Nous continuerons à protéger nos phages champions avec cette stratégie maintenant bien validée."

Pherecydes Pharma a un portefeuille actif de quatre brevets couvrant chacun de multiples phages et des variants de ceux-ci contre les bactéries cibles : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia Coli. Si certains de ces brevets sont actuellement en cours d'instruction, d'autres ont d'ores et déjà été accordés dans des territoires importants tels que les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, Hong-Kong et Israël.