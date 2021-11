Pherecydes Pharma renforce sa propriété intellectuelle

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui l'accord de l'office israélien des brevets pour la délivrance d'un brevet pour ses phages anti-Staphylococcus aureus et fait un point sur le calendrier de développement de ces phages.

Le brevet délivré à Israël est le premier brevet obtenu pour cette famille de phages et il confère à la Société une protection jusqu'à fin 2038.

Le programme Staphylococcus aureus, bactérie considérée comme priorité mondiale élevée selon l'OMS1, est le programme phare de la Société. Il comprend à ce stade trois essais cliniques prévus pour démarrer dans les mois qui viennent : PhagoDAIR dont Pherecydes Pharma est le promoteur ainsi que PhagOS et PhagoPied qui sont financés par des Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC) et dont les promoteurs seront les CHU de Bordeaux et de Nîmes. En parallèle, Pherecydes Pharma prévoit la mise à disposition de ces phages dans le cadre des Autorisations d'Accès Compassionnels (AAC). Les dossiers AAC et PhagoDAIR sont en cours d'instruction et la Société attend les réponses respectivement au plus tard tout début 2022 et au premier trimestre 2022. L'initiation de l'étude PhagoDAIR est donc prévue au cours du premier trimestre 2022 et celle des deux études PhagOS et PhagoPied avant la fin du premier semestre 2022.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : "Nous sommes très heureux de continuer à renforcer notre propriété intellectuelle. Après les délivrances de brevets dans de nombreuses juridictions pour nos phages anti-Pseudomonas aeruginosa et anti-Escherichia Coli, ce premier brevet pour nos phages anti-Staphylococcus aureus complète notre arsenal de protection de nos phages en cours de développement. Cette démarche s'inscrit dans nos efforts continus de protection des investissements réalisés sur nos phages champions et la prise de position agressive dans la phagothérapie de précision, domaine thérapeutique d'avenir. Cette première étape confirme la stratégie de propriété intellectuelle mise en place depuis des années par la Société et soutiendra le développement de ces actifs dans les mois qui viennent. Tout cela s'inscrit également dans un environnement où la demande de traitements de cas compassionnels continue à être dynamique avec 38 patients traités au 15 novembre 2021 (dont 24 patients ayant une infection à Staphylococcus aureus), soit 15 nouveaux patients traités sur les onze premiers mois de 2021."