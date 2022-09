Pherecydes Pharma : rendez-vous scientifiques et investisseurs à venir

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Pherecydes Pharma a participé ou participera aux événements scientifiques et investisseurs suivants...

Conférences scientifiques

- World Anti-Microbial Resistance Congress, les 7 et 8 septembre 2022 à Washington

- 17ème Congrès national de la Société Française de Microbiologie, du 3 au 5 octobre à Montpellier

- Phages in Paris, du 11 au 13 octobre à Paris

- Phages Future US 2022/ 7th Annual Microbiome Connect : US 2022, les 16 et 17 novembre 2022 à Boston

Conférences investisseurs

- Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc BNP Paribas, le 4 octobre (événement virtuel)

- HealthTech Innovation Days, les 13 et 14 octobre à Paris

- BIO-Europe 2022, du 24 au 26 octobre à Leipzig.