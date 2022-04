Pherecydes Pharma : réagit peu

(Boursier.com) — La trésorerie de Pherecydes s'élevait fin décembre dernier à 5.357 KE, contre 1.652 KE au 31.12.2020. Le niveau des capitaux propres ressortait à 9.228 KE. Pour rappel, la structure financière de Pherecydes Pharma a été renforcée en février 2021 par le produit net de 7 ME, issu de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de l'entrée en Bourse de la Société sur Euronext Growth à Paris. L'opération avait rencontré un très vif succès auprès des investisseurs, avec une offre sursouscrite plus de 4 fois. En 2021, la consommation de trésorerie s'est établie aux alentours de 4,2 ME. La société anticipe en 2022 une consommation supérieure, associée notamment au lancement de l'étude PhagoDAIR et au renforcement de l'équipe de management.

"De manière générale, la société respecte les guidances évoquées lors de son IPO... Seul le calendrier des ACC a pris du retard du fait du goulot d'étranglement réglementaire provoqué par la pandémie de Covid-19" commente Portzamparc qui estime qu'il faudra porter un point d'attention à la visibilité financière qui est inférieure à 12 mois. "Selon nos estimations, la société devra se refinancer d'ici le T4 2022 à hauteur de 10 ME afin d'étendre son horizon de trésorerie à 2 ans... Nous maintenons notre recommandation à 'Acheter', ainsi que notre objectif de cours à 11,5 euros" conclut l'analyste. Le titre réagit peu ce jeudi, en repli de 0,6% à 5,12 euros.