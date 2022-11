Pherecydes Pharma présentera les dernières évolutions de son phagogramme lors d'une session orale à la conférence Phage Futures US 2022

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui la présentation de son phagogramme en tant que test AST/IVD1, lors de la conférence Phage Futures US 2022, qui se tient à Boston les 16 et 17 novembre 2022 et qui réunit les acteurs industriels majeurs de la phagothérapie.

Le phagogramme développé par Pherecydes Pharma consiste en un test de diagnostic in vitro analysant la sensibilité des souches bactériennes des patients aux phages, permettant ainsi d'accroître les chances de succès de la phagothérapie, en sélectionnant le ou les phages ayant le plus de chance d'avoir une efficacité clinique. Cet outil cible trois bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses selon l'OMS, à savoir Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, et a notamment reçu, le 12 septembre 2022, un premier enregistrement en tant que test de diagnostic in vitro selon les Directives CE.

La présentation acceptée par la conférence Phage Futures US 2022 visera à étayer le potentiel du phagogramme en tant que test AST/IVD robuste et standardisé selon les directives de l'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) et du Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI) ainsi qu'à démontrer sa capacité à répondre aux besoins cliniques grâce à ses performances analytiques. Seront également abordées lors de cette présentation les évolutions futures du programme "Phagogramme 1.5", en collaboration avec le CEA, dont l'objectif est le développement d'un phagogramme de nouvelle génération, "Phagogramme 2.0", qui devrait présenter une imagerie sans lentille et défocalisée pour une meilleure précision lors des diagnostics.