Pherecydes Pharma : nouvelle publication scientifique

Pherecydes Pharma : nouvelle publication scientifique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui qu'un nouvel article scientifique sur l'utilisation thérapeutique de ses phages anti-Pseudomonas aeruginosa a été publié dans Frontiers in Medicine - Infectious Diseases - Surveillance, Prevention and Treatment.

L'article "Arthroscopic "Debridement Antibiotics and Implant Retention" with local injection of personalized phage therapy to salvage a relapsing Pseudomonas aeruginosa prosthetic knee infection", dont le principal auteur est le Pr. Tristan Ferry (Hospices Civils de Lyon - HCL), décrit le traitement compassionnel avec les phages développés par Pherecydes Pharma d'un patient de 88 ans atteint d'une infection sur une prothèse de genou due à Pseudomonas aeruginosa.

Ce traitement, en combinaison avec une thérapie antimicrobienne suppressive, a permis une rapide amélioration de l'état de santé du patient, avec disparition des douleurs du genou. Au cours du suivi pendant un an, l'état local du genou était normal, ses mouvements ainsi que la marche n'étaient pas douloureux.

Cet article suit celui publié en novembre 2020 par les mêmes équipes dans Frontiers in Medecine sur le traitement de plusieurs patients atteints d'infections ostéoarticulaires sur prothèses du genou dues à Staphylococcus aureus traitées par les phages Pherecydes Pharma.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, a déclaré : "Nous sommes très heureux de cette nouvelle publication réalisée conjointement avec les équipes du Pr. Tristan Ferry des HCL. Cela démontre une fois de plus l'intérêt de la phagothérapie de précision pour traiter les infections complexes. Nous répondons clairement à une demande de traitement aujourd'hui non satisfaite. Notre objectif de proposer nos phages produits selon les normes pharmaceutiques au cours du 2nd semestre 2021 dans le cadre d'ATU permettra à un plus grand nombre d'équipes médicales d'utiliser ces nouveaux traitements. L'essai clinique de phase I/II que nous envisageons d'initier en 2ème partie de cette année sur plusieurs dizaines de patients souffrant d'infections ostéoarticulaires sur prothèse dues à Staphylococcus aureus représentera un autre jalon important du développement de la phagothérapie de précision."