Pherecydes Pharma : le résultat net ressort en perte de 1.454 KE au S1

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma annonce que pour le premier semestre 2021, le total des produits d'exploitation, constitué essentiellement de la production immobilisée liée aux programmes Staphylococcus aureus (S. aureus) et Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ressort à 1.328 KE, contre 422 KE pour le premier semestre 2020, soit une augmentation de 215%. Cette variation s'explique par le travail important réalisé en 2021 sur ces deux actifs, alors que l'activité au premier semestre 2020 avait été impactée par l'épidémie de COVID-19 et des travaux plus transversaux non imputables à ces deux actifs.

Les charges d'exploitation ressortent à 3.257 KE au premier semestre 2021, en augmentation de 27% par rapport aux 2.568 KE du premier semestre 2020. Cette croissance est due à l'augmentation du poste autres achats et charges externes de 24% et une augmentation de 35% des charges de personnels suite au renforcement des équipes sur les sites de Romainville et de Nantes.

Le résultat d'exploitation pour le premier semestre 2021 ressort en perte de 1.929 KE, contre une perte de 2.146 KE pour le premier semestre 2020, soit une diminution de 10% de la perte d'exploitation. Cette évolution s'explique principalement par la forte hausse des produits d'exploitation entre ces deux périodes qui fait plus que compenser la progression des charges d'exploitation.

Le résultat exceptionnel ressort à 225 KE pour le premier semestre 2021 contre 546 KE pour le premier semestre de l'exercice précédent, reflétant le plafond des dépenses atteint dans le cadre du projet PhagoProd financé par la Commission Européenne arrivant bientôt à son terme et à une provision exceptionnelle passée sur un équipement que la société n'utilise plus.

Le résultat net ressort en perte de 1.454 KE pour le premier semestre 2021, en très légère baisse par rapport à la perte de 1.527 KE enregistrée au premier semestre 2020.

La trésorerie au 30 juin 2021 s'élevait à 7.675 KE contre 1.652 KE au 31 décembre 2020, et incorporait notamment le produit net de 7 ME levé lors de l'introduction en Bourse en février 2021. Le niveau des capitaux propres ressortait à 10.942 KE au 30 juin 2021 contre 5.285 KE au 31 décembre 2020.

Le niveau de trésorerie actuel de la Société permet de financer le développement de Pherecydes Pharma conformément à la stratégie présentée lors de l'introduction en Bourse.