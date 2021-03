Pherecydes Pharma : le projet PhagoPROD à l'honneur dans le magazine de recherche de la Commission européenne

Crédit photo © Reuters

Le projet PhagoPROD de Pherecydes Pharma, qui est financé en partie par la Commission européenne fait l'objet d'une publication dans le magazine Cordis.

PhagoPROD est un des pans constitutifs du développement de Pherecydes Pharma bénéficiant des financements Horizon 20/20 qui permet à la société de mettre en place tous les procédés de production nécessaires à la production de phages selon les Bonnes Pratiques de Production (BPF). Ces phages de haute qualité pharmaceutique sont nécessaires au démarrage des essais cliniques et à leur mise à disposition auprès du corps médical dans le cadre des Autorisations Temporaires d'Utilisation (ATU). Ce projet financé pour un montant de 2,4 MEUR par l'UE a été initié fin 2018 et amendé en 2020.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : Au moment où la production de médicaments biologiques est devenue une priorité stratégique, l'UE nous soutient dans la mise en place des procédés de fabrication de produits visant à réduire l'impact du prochain tsunami dans le domaine de la santé que sont les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées qui pourraient être responsables de plus de 10 millions de morts par an à horizon 2050. Grâce à ce financement obtenu en 2018 et au réseau de partenaires européens que nous avons bâti, nous savons produire des lots de phages BPF sur le territoire européen, ce qui nous ouvre désormais la voie du développement de la phagothérapie à grande échelle .

Rappelons que Cordis est le magazine de la Commission européenne qui met en exergue les projets de recherche et développement les plus stratégiques financés par l'Union Européenne (UE).