Pherecydes Pharma : le phagogramme en soutien !

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma grimpe de 8,7% à 2,50 euros, alors que la société a annoncé l'enregistrement de son phagogramme en tant que test de diagnostic in vitro selon la Directive 98/79/CE. Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro permettant de vérifier la sensibilité des souches bactériennes des patients aux phages de Pherecydes Pharma. Ainsi, seuls les phages actifs sont administrés, ce qui permet d'accroître les chances de succès de la phagothérapie.

Pherecydes Pharma développe son phagogramme pour 3 bactéries ciblées : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Ces bactéries, qui sont parmi les plus résistantes et dangereuses selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes dans les pays industrialisés.

L'enregistrement CE a été rendu possible grâce à la mise en place, à Nantes, d'un nouveau laboratoire spécialisé ; celui-ci a assuré dans un premier temps le développement et la validation du test de diagnostic in vitro après un processus très exigeant tant sur les plans techniques, que qualité et réglementaire. Il est maintenant en charge de réaliser les phagogrammes pour les patients issus de nos études cliniques et les patients en traitement compassionnel.

Pherecydes Pharma rappelle que son programme Phagogramme 1.5 est la première étape d'un programme stratégique plus large dont l'objectif est de développer un phagogramme de nouvelle génération, " Phagogramme 2.0 ", en collaboration avec le CEA. Ce programme vise à réduire significativement le délai de réalisation d'un diagnostic et ainsi proposer la phagothérapie dans tous types d'indications qu'elles soient aigues ou chroniques.

"Ce phagogramme va renforcer la précision du diagnostic et donc permettre d'adopter une stratégie thérapeutique plus adéquate" commente Portzamparc qui précise que "la société renforce son arsenal réglementaire avec un test diagnostic incontournable dans le développement clinique de ses phages". De quoi rester à l'achat sur le dossier...