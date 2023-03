Pherecydes Pharma : La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élevait à 1.035 KE

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le total des produits d'exploitation de Pherecydes Pharma, constitué essentiellement de la production immobilisée liée aux programmes Staphylococcus aureus (S. aureus) et Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) ressort à 3.167 KE contre 2.200 KE au 31 décembre 2021, soit une augmentation de 44%. Cette variation s'explique notamment par la progression de l'activité 'R&D' liée à ces programmes entre les deux exercices.

Les charges d'exploitation ressortent à 9.857 KE au 31 décembre 2022, en augmentation de 51% par rapport aux 6.521 KE de l'exercice 2021. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des achats et charges externes de 76% pour atteindre 5.961 KE en 2022, et reflète la montée en puissance du programme clinique de la société avec le lancement de l'étude de Phase II PhagoDAIR.

Le résultat d'exploitation au 31 décembre 2022 ressort en perte de 6.690 KE contre une perte de 4.320 KE au 31 décembre 2021, soit un accroissement de 55% entre les deux exercices. Cette évolution s'explique principalement par la hausse des charges d'exploitation entre les deux exercices.

Le résultat exceptionnel ressort à 511 KE au 31 décembre 2022 contre 189 KE pour l'exercice précédent, reflétant les opérations de gestion et en capital réalisées sur la période.

Le Crédit d'Impôt Recherche ressort à 1.388 KE au 31 décembre 2022 contre 989 KE pour l'exercice précédent, témoignant de l'augmentation importante des activités de Recherche et de Développement.

Le résultat net ressort en perte de 4.854 KE pour l'exercice 2022 contre une perte de 3.189 KE pour l'exercice précèdent.

La trésorerie au 31 décembre 2022 s'élevait à 1.035 KE, contre 5.357 KE à fin décembre 2021. Le niveau des capitaux propres ressortait à 7.221 KE au 31.12.2022 contre 5.852 KE au 31.12.2021.