Pherecydes Pharma : L'AG approuve l'évolution de la gouvernance vers une société à Conseil d'administration

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce que l'assemblée générale mixte (AGM) du 19 mai 2022 a pu valablement délibérer, le quorum ayant été atteint.

L'AGM a adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 23 qui a été rejetée, conformément aux recommandations du Conseil.

Les actionnaires de la société ont notamment approuvé l'évolution du mode de direction et d'administration de la société en adoptant un Conseil d'administration et une Direction générale.

Les membres actuels du Conseil de surveillance ont été nommés en tant que premiers administrateurs de Pherecydes Pharma.

Le Conseil d'administration est ainsi composé de 7 membres, dont 2 indépendants.

A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil d'administration a adopté les décisions suivantes :

-le Conseil a pris acte de la cessation des fonctions de Monsieur Guy-Charles Fanneau de La Horie, précédemment Président du Directoire, qui n'a pas souhaité, pour des raisons personnelles, assurer le mandat de Directeur général dans la nouvelle gouvernance ;

-dès lors, et contrairement à ce qui avait été annoncé, le Conseil n'a pas décidé d'adopter, à ce stade, une séparation des fonctions de Directeur général et de Président du Conseil d'administration,

-M. Didier Hoch, précédemment Président du Conseil de surveillance, a été nommé Président Directeur Général ; et

-M. Thibaut du Fayet, précédemment membre du Directoire, a été nommé Directeur général délégué.

Le Conseil d'administration remercie M. Guy-Charles Fanneau de La Horie qui a été l'un des moteurs dans le développement de la société à la fois sur le plan opérationnel et financier avec notamment l'introduction en Bourse réussie de la société en 2021. Il est envisagé à ce stade que M. Guy-Charles Fanneau de La Horie apporte, de manière transitoire, son expertise dans le cadre d'un contrat de prestations de services dont les termes restent à déterminer.

Il est également envisagé d'adopter ultérieurement une séparation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général et de nommer ainsi un nouveau Directeur général.

Pherecydes Pharma souhaite remercier l'ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien.

Le résultat consolidé du vote par résolution et le procès-verbal de l'AGM du 19 mai 2022 seront disponibles sur le site Internet de la Société, rubrique Actionnaires / Assemblées générales, dans les délais légaux.