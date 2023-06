Pherecydes Pharma/ Erytech Pharma : fusion approuvée

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma annonce que les actionnaires de Pherecydes Pharma (Pherecydes) et d'Erytech Pharma (Erytech) ont approuvé la fusion entre les deux sociétés sur la base d'une parité d'échange de 4 actions Pherecydes pour 15 actions Erytech.

Lors de l'Assemblée générale mixte d'Erytech, les actionnaires de la société se sont prononcés en faveur de la fusion avec Pherecydes et ont donné tous pouvoirs au Conseil d'administration d'Erytech aux fins de constater la réalisation définitive de la fusion.

Les actionnaires d'Erytech ont également approuvé le changement de dénomination sociale d'Erytech en Phaxiam Therapeutics.

Lors de l'Assemblée générale mixte de Pherecydes qui s'est tenue le 23 juin, après l'Assemblée générale mixte d'Erytech, toutes les résolutions soutenues par le conseil d'administration de Pherecydes ont été approuvées, y compris celles relatives à l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de Pherecydes et celles relatives à la Fusion avec Erytech.

Le Conseil d'administration d'Erytech s'est réuni après l'Assemblée générale mixte de Pherecydes et a constaté la réalisation de la fusion. Celle-ci prend effet au 23 mai, et entraîne la dissolution sans liquidation de Pherecydes. Il est précisé que la fusion est, sur le plan comptable et fiscal, rétroactive au 1er janvier 2023.

Création de Phaxiam Therapeutics

Ces approbations permettent de créer Phaxiam Therapeutics, un leader mondial de la phagothérapie, pour répondre à des enjeux majeurs de santé publique et de souveraineté européenne.

La cotation des actions Pherecydes a été suspendue à la fermeture des marchés boursiers, le vendredi 23 juin, et ces dernières seront radiées de la cote à l'issue de la journée de bourse du 28 juin.

Les nouvelles actions Phaxiam Therapeutics résultant de la fusion seront admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0011471135, le 29 juin. Le règlement-livraison des actions nouvelles de Phaxiam Therapeutics interviendra le 3 juillet.

Dans l'hypothèse où le nombre d'actions Phaxiam Therapeutics auquel un actionnaire de Pherecydes aura droit ne correspondra pas à un nombre entier d'actions Phaxiam Therapeutics, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur, complété pour l'intégralité du solde, d'une soulte en numéraire découlant du prix auquel auront été cédées les actions Phaxiam Therapeutics correspondant aux rompus par les intermédiaires financiers, dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des actionnaires de Pherecydes, du nombre d'actions Phaxiam Therapeutics attribuées.