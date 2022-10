Pherecydes Pharma dispose de trésorerie jusqu'à fin mars 2023

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre 2022, le total des produits d'exploitation de Pherecydes Pharma, constitué essentiellement de la production immobilisée liée aux programmes S. aureus et Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), ressort à 2,608 millions d'euros (1,328 ME pour le 1er semestre 2021). Cette progression de 97% reflète les avancées du développement de ces deux programmes.

Le résultat d'exploitation pour le 1er semestre 2022 ressort ainsi en perte de -2,24 ME (-1,93 ME pour le 1er semestre 2021).

Après prise en compte du crédit d'impôt recherche de 732 kE, le résultat net ressort en perte de -1,06 ME pour le 1er semestre 2022 (-1,45 ME au 1er semestre 2021).

Trésorerie

La trésorerie au 30 juin 2022 s'élevait à 1,20 ME (5,36 ME au 31 décembre 202)1. Le niveau des capitaux propres ressortait à 6,50 ME au 30 juin (9,23 ME au 31 décembre 2021).

Le 22 septembre 2022, Pherecydes Pharma a réalisé avec succès une augmentation de capital d'un montant de 3,1 ME, dont 2,6 ME auprès d'investisseurs institutionnels et historiques, et 0,5 ME auprès de particuliers, via la plateforme PrimaryBid. Compte tenu de ses plans actuels de développement, la société estime que cette levée de fonds, combinée à sa trésorerie et aux équivalents de trésorerie actuels, lui permet de financer le développement de ses activités jusqu'à fin mars 2023. La société estime que les besoins de financement complémentaire pour faire face à ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois, soit jusqu'à la fin octobre 2023, sont de 5-6 ME.